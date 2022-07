Orpea : vente d'un portefeuille de 32 maisons de retraite situées aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Orpea annonce avoir signé ce jour avec Syntrus Achmea Real Estate & Finance, agissant pour le compte de Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF), un accord portant sur la vente d'un portefeuille de 32 maisons de retraite situées aux Pays-Bas. Le montant de la transaction est d'environ 125 millions d'euros.

Dagelijks Leven (DL) continuera à assurer l'exploitation de ces 32 établissements. DL a développé aux Pays-Bas un concept innovant et performant de soins spécialisés et d'hébergement pour seniors, se caractérisant par un positionnement tarifaire accessible, des établissements de faible capacité (avec environ 20 résidents), des localisations de qualité réparties sur l'ensemble du territoire, et un solide potentiel de développement.

La réalisation de ces cessions immobilières reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir d'ici à la fin de l'année de 2022.