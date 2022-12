Orpea : valeur du patrimoine immobilier au 31/12 anticipée à plus de 6-6,1 Milliards d'euros

(Boursier.com) — Orpea communique des informations additionnelles pour l'exercice 2022, à la suite notamment des éléments préliminaires déjà communiqués.

En annonçant son Plan de Refondation "ORPEA Change avec Vous et pour Vous" le 15 novembre dernier, Orpea s'engage à changer de méthode vis à vis de ses parties prenantes, d'approche vis-à-vis du soin et de l'accompagnement, et de l'attention portée à ses collaborateurs tout en restaurant ses équilibres financiers. C'est dans cet esprit de transparence que la nouvelle Direction a poursuivi ses travaux de revue approfondie de ses actifs pour disposer d'une valeur ajustée au nouveau contexte de l'entreprise et pour tirer les conséquences des décisions du passé. Le Groupe sait pouvoir s'appuyer sur l'engagement et la qualité des équipes sur le terrain pour poursuivre avec succès l'ambition du Plan de Refondation. Sur la base de ces travaux, le Groupe communique ce jour, en amont de la clôture 2022, les implications comptables des ajustements considérés ainsi qu'une nouvelle estimation de la valeur de son patrimoine immobilier.

Dans son communiqué de presse du 26 octobre dernier, le Groupe avait annoncé des dépréciations anticipées entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros qui portaient uniquement sur la partie du patrimoine immobilier faisant l'objet d'une expertise annuelle indépendante et sur les actifs incorporels. Ces dépréciations avaient alors été estimées sur la seule base de la prise en compte des nouveaux plans d'affaires établis par établissement et au niveau mondial, dans le cadre de la revue stratégique réalisée par le groupe au troisième trimestre. S'agissant des actifs incorporels, cette estimation intégrait en outre un relèvement du taux sans risque à 2,5%.

Ainsi qu'annoncé le 26 octobre dernier, le Groupe a poursuivi et approfondi ses travaux de revue de la valeur de ses actifs.

Ainsi, pour l'essentiel :

-S'agissant des actifs immobiliers, les experts indépendants ont finalisé leurs évaluations 2022 en intégrant un relèvement des taux de rendement immobilier à 5,5% en moyenne au niveau du Groupe (versus 5,3% en 2021). Par ailleurs, le Groupe a mené une revue détaillée de ses actifs immobiliers non expertisés en externe ;

-Concernant la valorisation des actifs incorporels, le Groupe a complété son approche en menant une revue approfondie des actifs corporels et des Capex à prendre en compte dans le périmètre des capitaux employés soumis aux tests de valeur au sens de la norme IAS36 ;

-Le caractère recouvrable des créances financières relatives à des partenariats a été évalué sur la base d'une analyse détaillée des situations et de l'état des négociations en cours.

Au global, la revue menée à date a concerné plus de 90% du total des actifs (hors cash) figurant au bilan au 30 juin 2022. Elle conduit le groupe à anticiper la constatation de dépréciations complémentaires portant ainsi le total du montant anticipé de dépréciations d'actifs avant impôts au 31 décembre 2022 à 5-5,4 milliards d'euros, avec un impact au niveau des capitaux propres réduit de près de 0,6 milliard d'euros en tenant compte de la reprise des impôts différés passifs.

Par ailleurs, et au terme de la revue annuelle réalisée par les experts indépendants sur une partie des actifs immobiliers (qui représente près de 83% de la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier au 31 décembre 2022), la valeur économique totale du patrimoine immobilier du Groupe au 31 décembre 2022 est désormais estimée à 6,0-6,1 milliards d'euros (versus 8,4 milliards au 31 décembre 2021, en incluant 0,3 milliard d'euros d'actifs détenus en vue de leur vente).

Ces ajustements comptables sont sans impact sur la trésorerie du groupe. Les différents montants mentionnés dans ce communiqué n'ont pas été audités et seront revus par les commissaires aux comptes du Groupe dans le cadre de la clôture des comptes de l'exercice 2022.

Le groupe Orpea a poursuivi ses travaux de revue de la valeur des actifs figurant à son bilan et est amené à anticiper des dépréciations complémentaires par rapport aux estimations de 2,1 à 2,5 milliards d'euros annoncées dans son communiqué en date du 26 octobre 2022.

Ces dépréciations anticipées complémentaires, qui résultent de la prise en compte de nouveaux éléments, portent sur les actifs immobiliers, les autres actifs corporels, les actifs incorporels, les créances financières, et divers autres actifs.

Une valeur du Patrimoine immobilier anticipée à 6-6,1 milliards d'euros

Sur la base des travaux effectués à ce jour par le groupe en interne, et au terme de la revue annuelle réalisée par des experts indépendants sur une partie du patrimoine immobilier, le groupe anticipe une valeur totale de son patrimoine immobilier à 6-6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022, qui se compare à un montant de 8,4 milliards au 31 décembre 2021 (en incluant 0,3 milliard d'euros d'actifs détenus en vue de leur vente).

Cette anticipation au 31 décembre 2022 recouvre pour un montant de près de 5,1 milliards d'euros la partie du patrimoine immobilier évalué par des experts indépendants dans le cadre de leur revue annuelle (soit en valeur 83% du patrimoine immobilier au 31 décembre 2022). Comme détaillé, ci-avant, l'évolution de ces valeurs par rapport à l'année précédente tient d'une part aux nouveaux plans d'affaires établis par établissement et au niveau mondial, dans le cadre de la revue stratégique réalisée par le groupe au troisième trimestre, et d'autre part à la hausse des taux de rendement immobilier.

La partie du patrimoine immobilier non évalué par des experts indépendants est composée pour l'essentiel d'actifs en construction, d'actifs détenus en copropriété et de certains actifs à caractères spécifiques (faible taille, sites en restructuration...). Après dépréciations, la valeur au bilan de cette partie du patrimoine immobilier, anticipée au 31 décembre 2022, devrait être comprise entre 0,9 et 1 milliard d'euros (versus, toutes choses égales par ailleurs, 1,8 milliards d'euros au 31 décembre 2021). Elle a été estimée par le groupe à travers un processus d'évaluation interne des actifs visant à refléter aussi fidèlement que possible leur valeur en se basant au maximum sur des références de marché.

Ainsi, l'écart entre le montant de 8,4 milliards d'euros figurant dans les comptes au 31 décembre 2021 et le montant actualisé de 6-6,1 milliards d'euros anticipé au 31 décembre 2022 résulte pour l'essentiel :

- D'une baisse de la valeur du patrimoine immobilier pour un montant estimé à 2-2,1 milliards d'euros ;

- D'un changement d'approche visant à exclure certains actifs n'ayant pas vocation à figurer dans le champ même du patrimoine immobilier (pour l'essentiel des agencements et des équipements réalisés par le Groupe sur des actifs immobiliers en exploitation), le tout pour un montant de près de 0,8 milliard d'euros ;

- Et de la combinaison des effets de changement de périmètre du patrimoine immobilier (constructions, cessions d'actifs...) et des amortissements, pour un montant positif de près de 0,5 milliard d'euros.

Par ailleurs, dans le cadre de la clôture de ses comptes 2022, le groupe examine la possibilité d'opérer un changement de méthode comptable consistant à sortir du champ d'application de la norme IAS16 et à ne plus comptabiliser sur une base annuelle les réévaluations des actifs immobiliers. Ce changement de méthode comptable, s'il devait être mis en oeuvre, se traduirait par une réduction complémentaire de l'ordre de 0,65 milliard d'euros de la valeur comptable des actifs immobiliers au 31 décembre 2022. Le groupe continuera en tout état de cause à publier sur une base annuelle la valeur économique de son patrimoine immobilier, telle qu'établie avec le recours à des expertises indépendantes, et qui ne serait pas affectée par ce changement de méthode comptable.

L'ensemble des ajustements comptables anticipés au 31 décembre 2022 résulte d'un travail approfondi de revue qui a porté sur plus de 90% du total des actifs (hors cash) figurant au bilan au 30 juin 2022. Cet exercice de revue a été mené avec une volonté de pleine sincérité et l'objectif d'aligner les comptes du groupe avec sa réalité économique et patrimoniale.

Les différents montants mentionnés dans ce communiqué n'ont cependant pas encore été audités et restent à revoir par les commissaires aux comptes du groupe dans le cadre de la clôture des comptes de l'exercice 2022.