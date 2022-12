Orpéa : une première à Plancoët

(Boursier.com) — Orpéa annonce l'ouverture de l'Institut Médical Spécialisé de Plancoët, chauffé et rafraîchi grâce à une technologie innovante, au service d'une énergie plus verte. L'établissement, situé à Plancoët dans les Côtes-d'Armor, est le 1er en Europe à proposer un système de chauffage et de refroidissement utilisant la géothermie par forage "en étoile" sur sondes inclinées.

Cette initiative illustre l'un des piliers du plan de refondation, annoncé le 15 novembre dernier : avoir un impact économique et social positif qui passe notamment par des objectifs environnementaux. Le groupe vise en effet la réduction de 32% des émissions carbone (scopes 1 et 2 : émissions liées aux consommations d'énergie) d'ici 2030, par rapport à 2019.

Ce nouvel établissement est issu du transfert et de l'extension de l'activité de la clinique anciennement dénommée La Maison de Velleda, située à Plancoët.

Après plusieurs mois de travaux, les patients et les 114 salariés ont intégré le 5 octobre dernier. Ce nouveau bâtiment est situé en plein coeur de ville, sur l'ancien site de l'hôtel de l'abbaye. La clinique dispose de 130 lits d'hospitalisation et de 15 places d'hôpital de jour spécialisés en Soins de Suite et de Réadaptation (Polyvalents et Spécialisés dans la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur ainsi que dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou à risque de dépendance).

L'établissement puise son énergie grâce à l'inertie thermique du sous-sol. La géoénergie permet ainsi de réduire de jusqu'à 27% la consommation énergétique globale du bâtiment et de jusqu'à 91% des émissions carbone dues au chauffage et au rafraîchissement, par rapport à des solutions de chauffage et de climatisation plus classiques, tout en préservant le confort thermique des patients et du personnel.