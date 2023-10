Orpéa : une perte semestrielle de 371 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Orpea au 1er semestre 2023 s'élève à 2,539 milliards d'euros, en croissance de +10,7%, dont +9,1% en organique. Le niveau global d'activité du Groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 82,7%, en hausse de +1,4 point par rapport au 1er semestre 2022. La dynamique de l'activité a été favorable à l'international et sur les cliniques en France. Sur le 1er semestre 2023, le taux d'occupation moyen des maisons de retraites en France s'est inscrit en baisse par rapport au niveau moyen constaté sur l'exercice 2022 (85,6%) et par rapport au niveau constaté à fin 2022 (84,6%).

L'Ebitdar s'établit à 336 millions d'euros, soit une marge de 13,2% (18,6% sur la même période en 2022). Cette baisse d'un total de -538 pb par rapport au 1er semestre 2022 et -157 pb par rapport au 2ème semestre 2022, s'explique principalement par la progression des charges salariales dans un objectif de renforcement de la qualité et la persistance d'un environnement inflationniste impactant les autres postes de charges (dépenses d'approvisionnement énergétique, alimentation et produits médicaux). La part des charges de personnel en proportion du chiffre d'affaires passe de 63,3% au 1er semestre 2022 à 66,8% au 1er semestre 2023, soit une augmentation de +351 pb.

L'Ebitda s'élève à 321 ME, soit une marge de 12,6% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -13 ME (82 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat financier net s'établit à -231 ME (-96 ME au 1er semestre 2022). Cette évolution traduit l'augmentation des taux d'intérêts et des marges associées au refinancement de juin 2022, ainsi que l'augmentation de la dette financière brute.

Le résultat net part du Groupe au 1er semestre 2023 ressort à -371 ME. Il intègre des charges d'intérêts bien supérieures à celles du 1er semestre 2022. Cette hausse s'explique principalement par l'évolution défavorable des taux d'intérêts et la progression des marges de crédit sur les financements mis en place en juin 2022.

La trésorerie à fin juin s'élève à 518 ME et à 630 ME au 4 octobre. Cette trésorerie est en ligne avec les prévisions du plan de sauvegarde. L'endettement financier net (vision IFRS, hors IFRS 16) s'élève à 9,3 MdsE (hors dette de loyers IFRS 16), en progression de +501 ME sur la période.

Perspectives

Afin de pouvoir communiquer au marché avant le lancement de l'augmentation de capital d'apurement des prévisions 2023 et des perspectives 2024-2025 actualisées, Orpéa poursuit à date des travaux de revue interne au niveau de l'ensemble de ses entités opérationnelles. La société publiera début novembre ses perspectives actualisées concomitamment à la publication de son chiffre d'affaires du 3e trimestre.

S'agissant spécifiquement des perspectives sur l'ensemble de l'année 2023, Orpéa estime, sur la base des travaux réalisés à date, que l'Ebitdar devrait se situer dans le bas de la fourchette de 705 ME - 750 ME, rendue publique en juillet dernier.