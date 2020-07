Orpea : une activité à +3,5% sur le S1

Orpea : une activité à +3,5% sur le S1









(Boursier.com) — Sur le semestre, Orpea réussit à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires de +3,5%, avec la contribution des acquisitions notamment en Irlande, en Amérique Latine et en France, et un repli limité de la croissance organique de 0,9%.

La zone France Benelux est en croissance de +4% sur le semestre, sans prendre en compte les garanties de financement Assurance Maladie des cliniques en France estimées à 10 MEUR sur la période.

La zone Europe Centrale démontre également sa résilience et progresse de +5,4% sur la période. Le repli de la zone Europe de l'Est s'explique exclusivement par la fermeture des cliniques SSR en Autriche.

Enfin, la zone péninsule ibérique Latam réalise un chiffre d'affaires identique au 1er semestre 2019 bien que Madrid et Barcelone aient été particulièrement impactées par la Covid-19.

La société annonce un renforcement de l'offre en santé mentale en France avec l'acquisition de 9 établissements.

Clinipsy est un groupe indépendant privé de cliniques psychiatriques, créé en 2009, à l'initiative des Docteurs Frédéric Lefebvre et Laurent Morasz.

Orpea acquiert ainsi 9 établissements représentant 907 lits et places dont environ 50% ouverts récemment ou à ouvrir dans les prochaines années. .

Cette acquisition permet de renforcer le réseau et l'expertise en santé mentale en France et de bénéficier d'un important réservoir de croissance avec les lits et extensions à ouvrir. En 2019, les 9 établissements de Clinipsy, qui seront consolidés à compter du 1er juillet 2020, ont généré un chiffre d'affaires de près de 40 ME.