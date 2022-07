Orpea : un second financement obligataire de 650 ME

(Boursier.com) — Orpea vient d'effectuer un 2e tirage de 650 millions d'euros. Les montants tirés lors du 1er tirage (250 ME) et du présent tirage correspondent à la totalité des Crédits A1 et A3. Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d'investissement) ainsi que l'ensemble des commissions, coûts et dépenses dus au titre de l'Accord de Financement.

S'agissant du Crédit C d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros, le placement de cette ligne aura lieu dans un premier temps auprès de ses principaux partenaires bancaires. En fonction de leur niveau d'engagement concernant cette ligne de crédit, les discussions seront étendues auprès de créanciers tiers de la société.

Les montants de ce financement restant disponibles à ce jour sont les lignes A2, A4 et B pour un montant d'environ 829 millions d'euros.

Orpea poursuit ainsi, l'exécution de l'accord de financement et continuera à informer le marché sur les prochaines étapes de sa mise en oeuvre, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.