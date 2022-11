Orpea : un important actionnaire est sorti, spéculations sur la restructuration financière

(Boursier.com) — Début de semaine en retrait pour Orpea qui cède 4,2% à 8 euros sur la place parisienne. En attendant la présentation du plan de transformation le 15 novembre prochain, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir, 'Bloomberg' a révélé au cours du week-end que l'exploitant de maisons de retraite cherchait à obtenir près de 2 milliards d'euros auprès des investisseurs. Citant des personnes proches du dossier, l'agence croit savoir qu'une injection de capital représenterait probablement environ les deux tiers du montant, le reste provenant d'une nouvelle dette garantie de premier rang.

Le groupe cherche à restructurer 9,5 milliards d'euros de dette après avoir reçu l'approbation du tribunal la semaine dernière pour négocier avec les créanciers dans le cadre d'une "procédure de conciliation à l'amiable ouverte". Orpea, qui anticipe des dépréciations d'actifs liées à la revue stratégique en cours entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros, a indiqué qu'il pourrait avoir besoin de convertir 4,3 milliards d'euros de dette non sécurisée en fonds propres et de modifier d'autres instruments de dette dans le cadre se sa restructuration.

Par ailleurs, "L'Agefi" a révélé que Mirova, la filiale ESG de Natixis IM, est sortie du capital d'Orpea à la suite de l'annonce du plan de conciliation le 26 octobre. Dans un entretien accordé à l'agence, Hervé Guez, le directeur des gestions de Mirova, explique avoir décidé d'immédiatement liquider l'ensemble de ses positions sur le titre à la suite de cette information. " La cession de notre participation d'un peu moins de 4% du capital s'est faite sur le marché, les 26 et 27 octobre au prix moyen de 8 euros ", a précisé le dirigeant.

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite suivie de la découverte de malversations financières, Orpea a vu sa valeur boursière fondre de 90% depuis le premier janvier.