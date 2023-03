Orpea : un groupe de créanciers aurait assez de poids pour s'opposer à l'accord de restructuration

(Boursier.com) — A contre-courant, Orpea recule de 3,5% à 2,48 euros. Alors que l'exploitant de maisons de retraite cherche à sécuriser sa restructuration financière en obtenant le soutien de ses créanciers, un groupe de créanciers non sécurisés dissidents aurait obtenu assez de poids pour s'opposer à l'accord entre la société, un groupe d'investisseurs mené par la CDC et d'autres créanciers, dont Anchorage Capital.

Selon les sources de 'Bloomberg' proches du dossier, les conseillers des créanciers dissidents, dont Fortress Investment Group, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors, ont déclaré lundi détenir collectivement environ 40% de la dette non garantie d'Orpea. Cela signifie qu'ils pourraient empêcher la proposition de l'entreprise d'être mise en oeuvre par un tribunal français à moins que les juges ne la rendent contraignante pour les créanciers dissidents. Ces derniers ont pris pour cible le montant des honoraires versés aux investisseurs qui soutiennent la restructuration ainsi que leur exclusion du comité de pilotage de l'opération.

Orpea a récemment annoncé que la procédure amiable de conciliation ouverte le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, et devant initialement se terminer à l'issue d'une période de 4 mois (soit le 25 février 2023), a été prolongée pour une durée d'un mois supplémentaire sur requête de la conciliatrice, soit jusqu'au 25 mars 2023.

Le 1er février, Orpea a indiqué être parvenu à un accord de principeavec la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autres investisseurs sur la restructuration financière de l'entreprise. Dans le cadre de ce plan, le groupe d'investisseurs dirigé par la Caisse des Dépôts se retrouverait avec 50,2% du capital société, tandis que les créanciers financiers chirographaires détiendraient les 49,4% restants. Les actionnaires actuels ne détiendraient eux plus que 0,4% du groupe.