Orpea : un fonds réclame un remboursement anticipé de dette hybride

(Boursier.com) — A contre-courant, Orpea recule de 2,40% à 2,4 euros ce mardi sur la place parisienne. Un fonds lié à Fortress Investment Group a demandé à un tribunal allemand d'ordonner à l'exploitant de maisons de retraite, engagé dans une vaste restructuration financière, d'effectuer un remboursement anticipé d'une dette hybride, selon un dossier judiciaire consulté par 'Bloomberg'. Le fonds d'investissement alternatif s'oppose, avec un groupe de créanciers non sécurisés dissidents, à l'accord conclu entre la société, un groupe d'investisseurs mené par la CDC et d'autres créanciers.

Fortress Investment affirme que la société n'a pas divulgué les détails du scandale prolongé concernant les soins accordés aux patients et ses finances, selon la requête déposée vendredi devant un tribunal régional de Francfort. Lorsque les problèmes sont apparus et qu'Orpea a dû restructurer son bilan, elle a favorisé les institutions financières françaises, violant ainsi le principe d'égalité convenu dans les conditions d'emprunt, selon Fortress.

Ce dernier demande le remboursement anticipé d'un Schuldschein de 3 millions d'euros - une sorte de dette hybride populaire auprès des grandes entreprises européennes qui combine les caractéristiques des obligations et des prêts bancaires classiques. Une victoire du fonds devant la justice allemande pourrait créer un précédent et inciter d'autres créanciers à réclamer un remboursement anticipé, souligne l'agence.

Alors qu'environ 51% des créanciers financiers non sécurisés de la société (représentant un encours de dette non sécurisée d'environ 1,9 milliard d'euros) ont adhéré à l'accord de lock-up, le Tribunal de commerce de Paris doit entendre mercredi le groupe de créanciers chirographaires, dont Fortress, qui a assigné Orpea et la Caisse des dépôts devant la Justice pour réclamer la nullité de l'accord de 'lock-up'. Les fonds ont pris pour cible le montant des honoraires versés aux investisseurs qui soutiennent la restructuration ainsi que leur exclusion du comité de pilotage de l'opération.