Orpea : un financement complémentaire via un crédit syndiqué de 600 ME

(Boursier.com) — Orpea a poursuivi ses discussions avec ses principaux partenaires bancaires, ce qui a permis d'arrêter les termes d'un accord de principe.

"Il est une étape majeure dans la mise en oeuvre de la restructuration financière du groupe en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée courant mars", rappelle Orpea, car il permettra, sous réserve d'obtention de l'accord des comités de crédit des institutions concernées et de finalisation de la documentation contractuelle, de satisfaire une des conditions suspensives de l'accord de lock-up relatif à la restructuration financière de la société conclu le 14 février avec d'une part, le groupement d'investisseurs de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, et d'autre part, cinq institutions détenant une partie de la dette non sécurisée d'ORPEA S.A.

Au titre de l'accord de principe, un financement complémentaire via un crédit syndiqué sécurisé d'un montant de 600 millions d'euros sera mis à disposition par des prêteurs incluant les principaux partenaires bancaires avec lesquels la société avait mis en place le financement de juin 2022.

Ce financement complémentaire sécurisé sera mis à disposition des sociétés Niort 94 et Niort 95, qui détiendront une partie des actifs immobiliers du groupe.