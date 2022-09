(Boursier.com) — Orpea tire les enseignements de ses états généraux et prend une première série de mesures concrètes.

Ce lundi 26 septembre, le Groupe a organisé la restitution de ses États Généraux du Grand Âge, en simultané dans ses EHPAD en France. Cette séance d'échanges et de dialogues, entre l'ensemble des parties prenantes, avait pour vocation de permettre à chacun d'exprimer ses attentes et suggestions pour mieux accompagner le grand âge et garantir la sécurité et le bien-être des aînés et des salariés.

Au printemps dernier, l'ensemble des parties-prenantes d'ORPEA avaient été conviées, du 13 mai au 11 juin, dans une cinquantaine d'établissements du groupe en France afin de participer, de s'exprimer, de débattre et ainsi faire émerger des solutions pour répondre au mieux aux attentes de chacun. Ce grand débat avait réuni 1.800 personnes (résidents, familles, collaborateurs, professionnels de santé et de soins à domicile, partenaires, élus, associations etc.). Une plateforme web ouverte du 1er mai à la fin du mois d'août a permis de compléter ce dispositif avec plus de 10.000 connexions.

Aujourd'hui, les directeurs d'établissement d'ORPEA ont présenté à leurs résidents, leurs familles et leurs collaborateurs, la synthèse des enseignements tirés de ces débats et échangé autour des premières pistes de réflexion. Cette restitution est constituée de témoignages, de défis et de propositions. Des mesures concrètes ont été ainsi identifiées comme essentielles pour :

- Mieux prendre soin des résidents, des collaborateurs et des soignants

- Développer un véritable dialogue entre l'EHPAD et les familles de résidents

- Renforcer la personnalisation de l'accompagnement et de la prise en charge

- Assurer une véritable autonomie des Directeurs d'établissements.