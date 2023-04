Orpea tente un sursaut avec l'ADAMO

(Boursier.com) — Orpea prend 7% à 3,27 euros dans un marché animé ce matin, alors que par courrier reçu le 17 avril 2023 par l'AMF, l'Association des actionnaires minoritaires d'Orpea (A.D.A.M.O.) a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Orpea et détenir, par assimilation, 3.570.733 actions Orpea représentant autant de droits de vote, soit 5,52% du capital et 5,23% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte du fait qu'environ 500 actionnaires d'Orpea ont consenti à l'A.D.A.M.O. la possibilité d'exercer librement les droits de vote attachés aux actions qu'ils détiennent, et ce sans instruction spécifique, suite à la collecte, par ladite association, auprès de ses adhérents et de certains actionnaires d'Orpea, de pouvoirs aux fins de solliciter en justice, conformément à l'article L. 225-103 du code de commerce, la désignation d'un mandataire qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale d'Orpea et d'assurer l'exercice des droits de vote desdits actionnaires lors de l'AG ainsi convoquée.