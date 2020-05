Orpéa : suspension des objectifs 2020

(Boursier.com) — Le Groupe Orpéa annonce son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020, clos le 31 mars dernier, ainsi que l'impact de la pandémie de Codiv-19 sur son activité. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 progresse de 7,8% à 981 millions d'euros. La croissance organique atteint 3,9%. Alors que la plupart des pays préparent la phase de déconfinement, et même si deux tiers des établissements du groupe n'ont pas été touchés par le Covid-19, Orpéa et ses équipes "restent plus que jamais extrêmement vigilants quant au risque de propagation du virus et, mobilisés pour assurer la protection de l'ensemble de ses parties prenantes". Le groupe collabore étroitement avec un des principaux laboratoires d'analyses médicales européens afin de généraliser les tests à l'ensemble de ses résidents et salariés dans les zones touchées par le virus. Enfin, pour maintenir le lien social, de nouvelles modalités de visites des familles ont été mises en place "dans le strict respect des mesures barrière et des règles d'hygiène".

Le groupe déploie donc toute son expérience, ses relations et ses moyens, pour assurer, au moment opportun, en fonction des pays et selon la circulation du virus sur les territoires, une phase de déconfinement très progressive, "pour toujours privilégier la sécurité et la qualité de la prise en charge de ses résidents, patients et collaborateurs".

Depuis le 17 mars dernier, date de publication des résultats 2019, la pandémie de Covid-19 s'est considérablement accélérée, impactant l'activité du groupe dans certaines régions. C'est pourquoi Orpéa a décidé de suspendre, temporairement, ses objectifs financiers 2020. En effet, la volatilité actuelle de la reprise alors que la plupart des pays vont entrer en phase de déconfinement, et la mise en place de possibles mesures compensatoires dans la quasi-totalité des pays, ne permettent pas, à l'heure actuelle, de définir avec précision les perspectives 2020. Toutefois, le groupe "demeure confiant à moyen et long terme".

Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, la structure financière du groupe, qui était déjà solide début mars avant les premiers impacts de la crise, a été encore renforcée. La capacité financière atteint désormais près d'un milliard d'euros grâce à sa trésorerie et aux lignes de crédit disponibles. Cette solidité démontre la confiance des partenaires financiers du groupe dans ses perspectives de croissance à moyen et long terme, estime Orpéa, qui bénéficie aussi de la stratégie immobilière historique du groupe de détenir plus de 6 milliards d'euros de patrimoine immobilier de santé, particulièrement résilient et recherché dans cette crise.

"Cette solidité financière permet à Orpéa de traverser cette période en lui assurant les moyens financiers pour protéger ses résidents, patients et collaborateurs, et, le cas échéant, saisir toute opportunité de développement externe. Le groupe souhaite d'ailleurs remercier l'ensemble de ses partenaires financiers pour leur confiance renouvelée", conclut Orpéa.