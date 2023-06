Orpea : suspension de cotation de l'ensemble des instruments financiers

(Boursier.com) — Conformément au communiqué de presse publié le 13 juin dernier, les porteurs d'OCEANE d'Orpea et les actionnaires réunis en classe de partie affectée sont appelés à voter ce jour sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de la société ORPEA S.A.

La société a de ce fait demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de cotation de l'ensemble de ses instruments financiers, dans l'attente de la publication du résultat des votes des classes de parties affectées sur le plan de sauvegarde accélérée proposé par la société.

Ceux-ci seront constatés par les administrateurs judiciaires désignés à la procédure de sauvegarde accélérée, Maître Hélène Bourbouloux et Maître Thibaut Martinat.

Dès qu'elle en sera informée par les administrateurs judiciaires, et en principe le 29 juin avant ouverture du marché règlementé d'Euronext Paris et de la Bourse du Luxembourg, la société portera à la connaissance du public le résultat des votes et les mettra à disposition sur son site Internet.