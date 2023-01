Orpea suspendu, la CDC prendrait le contrôle

(Boursier.com) — Orpea est suspendu en bourse depuis hier, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis, selon un avis Euronext. La cotation des obligations est également suspendue. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) va prendre le contrôle d'Orpea, rapporte ce mardi Libération. Selon le quotidien, un accord aurait été trouvé avec une partie des créanciers du gestionnaire de maisons de retraite. Les créanciers auraient accepté de "tirer un trait sur 70% de 3,5 milliards d'euros de dette", précise Libération. "Le bras financier de l'Etat sera l'actionnaire majoritaire du groupe d'Ehpad dont les pratiques de maltraitance et de malversations financières ont été dénoncées par l'ouvrage 'les Fossoyeurs'", résume le quotidien, selon lequel les créanciers seraient contraints d'effacer une grande partie des 9,5 milliards de dettes de l'entreprise.

L'accord supposé évaluerait la valeur de l'entreprise Orpea à 1,15 milliard d'euros, et la caisse des dépôts en deviendrait l'actionnaire majoritaire avec 50,2% du capital. L'accord trouvé selon Libération devrait être validé demain par le conseil d'administration de la Caisse des dépôts, ainsi que ceux des compagnies d'assurances qui se sont associées dans un pool d'investisseurs pour mener cette opération.