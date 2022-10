Orpea : surveiller les supports pour un rebond (AT)

Synthèse Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Pour sa part, le RSI est plutôt dans une zone de survente, ce qui ne milite pas pour une baisse immédiate. Les stochastiques sont suffisamment bas pour constituer une zone d'achat à proximité des supports. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Mouvements et niveaux Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 18.81. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 7.53 EUR, puis à 5.86 EUR et la résistance est à 12.52 EUR, puis à 14.18 EUR Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Positif Cours au 11/10 10,15 Tendance de fond Baissière MM20 12,52 Support 1 7,53 MM50 18,81 Support 2 5,86 RSI 19,78 Résistance 1 12,52 MACD - 2,46 Résistance 2 14,18 Stochastique 3,39 Analyse technique fournie par © TEC