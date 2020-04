Orpea : solidarité oblige

Orpea : solidarité oblige









Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — Orpea recule de 2,3% ce vendredi à 96,75 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé renoncer à verser un dividende cette année. Le groupe, qui procède à une distribution continue et croissante du dividende depuis 2008, est un acteur engagé de la santé publique dans la lutte actuelle contre le Covid-19. Il souhaite ainsi marquer sa solidarité avec toutes ses parties prenantes : résidents, familles et patients, salariés, partenaires financiers, ainsi que les pouvoirs publics et les Autorités de Tutelle.

"À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles... Si le groupe n'a semble t-il pas eu recours aux aides d'État compte tenu d'une activité maintenue sans mesure de chômage partiel, il explique vouloir marquer sa solidarité auprès de toutes ses parties prenantes" commente Portzamparc qui vise un cours de 102 euros en restant à l'achat sur le dossier.