Orpea : signature de l'accord de lock-up relatif au plan de restructuration financiere

(Boursier.com) — Alors que des actionnaires et créanciers d'Orpea proposent un projet de restructuration alternatif, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance annonce la signature de l'accord qui cristallise l'engagement des parties à l'accord de principe annoncé le 1er février dernier à soutenir et réaliser toutes les démarches et les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration financière de la Société.

Ainsi, la Société annonce avoir conclu cet accord, intitulé accord de lock-up avec d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF, accompagnée par MACSF (ensemble le " Groupement "), et d'autre part, les cinq principales institutions (le " SteerCo ") coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés d'Orpea SA. A cette occasion, les parties prenantes ont réaffirmé leur soutien au management et au Plan de Refondation du Groupe, tel que présenté par la Société dans son communiqué du 15 novembre 2022.

Conformément aux stipulations de l'Accord de Lock-Up, les membres du Groupement et du SteerCo se sont notamment engagés à souscrire, chacun pour ce qui les concerne, à trois augmentations de capital successives, le cas échéant sous la forme d'une garantie (backstop), permettant une réduction significative de l'endettement financier net du Groupe.

Trois augmentations de capital à venir

Pour rappel, ces opérations comprennent : la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea SA, correspondant à une diminution de l'endettement brut du Groupe d'environ 3,8 milliards d'euros, via une première augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, à hauteur d'environ 3,8 milliards d'euros, garantie par l'ensemble des créanciers financiers non sécurisés d'Orpea SA qui souscrivent le cas échéant par voie de compensation avec leurs créances existantes ; et l'apport de fonds propres en numéraire (new money equity) à hauteur de 1,55 milliard d'euros, via deux augmentations de capital, qui seraient souscrites par le Groupement à hauteur globalement de 1,355 MdE, et garanties pour le solde à hauteur de 195 ME par le SteerCo.

Dilution massive pour les actionnaires existants

Comme indiqué par la Société dans ses précédentes communications, la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées, qui devraient être achevées au cours du second semestre 2023, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants, qui, sur la base des paramètres financiers communiqués par la Société le 1er février 2023 et de la valorisation des capitaux propres de la Société retenue par les parties pour les besoins de ces opérations, feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro.

Ainsi, à l'issue des opérations envisagées, les actionnaires existants, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, ne détiendraient qu'environ 0,4% maximum du capital de la Société, tandis que le Groupement détiendrait environ 50,2% du capital de la Société et les Créanciers Financiers Non Sécurisés environ 49,4% du capital de la Société. En outre, après réalisation des opérations, et sur la base de la valorisation des capitaux propres de la Société retenue par les parties pour les besoins de ces opérations, les créanciers financiers non sécurisés qui sont parties à, ou adhéreraient à, l'Accord de Lock-Up, pourraient recouvrer environ 30% du montant nominal de leurs créances (en incluant la Commission d'Adhésion), converties en capital dans le cadre de la première augmentation de capital.

Possibilité de transfert de la dette non sécurisée non convertie à un véhicule ad hoc

Dans la mesure où certains créanciers financiers non sécurisés approuvant le plan de restructuration ne pourraient pas, ou décideraient de ne pas détenir les actions nouvelles au titre de cette première augmentation de capital, ces derniers se verraient offrir la possibilité de transférer leur dette non sécurisée pour leur valeur nominale vers un véhicule ad hoc (special purpose vehicle - le " SPV "), en échange d'instruments de dette émis par le SPV. Le SPV souscrirait à la première augmentation de capital, par conversion de la dette non sécurisée transférée au SPV, et détiendrait par la suite lui-même des actions de la Société. Cette possibilité de transfert de dette au SPV serait limitée à une souscription maximale correspondant à 25% de l'ensemble des créanciers financiers non sécurisés (c'est-à-dire un montant en principal de dette non sécurisée d'environ 942 millions d'euros), étant précisé que ce pourcentage pourrait être augmenté si les membres du Groupement, les membres du SteerCo et la Société s'accordaient sur un autre pourcentage. Les principaux termes du mandat du SPV, qui serait spécifiquement chargé de vendre la participation au capital qu'il détiendrait ainsi dans la Société, comprendraient notamment des dispositions relatives à la cession ordonnée des titres (" orderly sale ") sur le marché, ou encore prévoyant l'inaliénabilité des actions pendant une certaine durée.

Date butoir avant la fin mars

La date butoir pour adhérer à l'Accord de Lock up est fixée à la plus proche des deux dates suivantes : la fin du deuxième jour ouvré (clôture de la bourse de Paris) avant l'audience d'ouverture de la Procédure de Sauvegarde Accélérée devant le Tribunal de commerce de Nanterre et le 31 mars 2023 (avec une extension possible de cette période sous réserve de l'accord préalable des membres du SteerCo et de la Société). Il est toutefois rappelé qu'il est envisagé que l'ouverture de la Procédure de Sauvegarde Accélérée intervienne dans les prochaines semaines, auquel cas la Date Butoir interviendrait donc avant le 31 mars.

Poursuite de discussions avec les créanciers financiers non sécurisés

La Société entend poursuivre ses discussions avec les créanciers financiers non sécurisés qui ne sont pas encore parties à l'Accord de Lock-Up afin d'obtenir leur adhésion à celui-ci, et présenter, dans le délai de la procédure de conciliation en cours, une requête afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée courant mars destinée à permettre la mise en oeuvre de l'Accord de Principe. La Société tiendra le marché informé des prochaines étapes de la restructuration financière. La Société poursuit en parallèle ses discussions avec ses créanciers bancaires sécurisés au titre des Tranches A, B et C du contrat de financement de juin 2022 afin notamment de financer son Plan de Refondation et rendre compatible la documentation contractuelle existante avec sa structure financière. En outre, le Groupe prévoit d'engager des discussions avec les autres prêteurs du Groupe qui sont parties à des accords de financement non affectés par la conversion de la dette non sécurisée d'Orpea SA en actions, afin notamment d'obtenir les accords nécessaires au titre du changement de contrôle éventuel et de rendre, lorsque nécessaire, les stipulations de la documentation de ces financements existants (ratios financiers "R1" et "R2" notamment) compatibles avec la nouvelle structure financière et actionnariale du Groupe telle qu'elle s'établira après mise en oeuvre du plan de restructuration financière.