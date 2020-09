Orpea signataire du Pacte Mondial des Nations Unies

Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — Le groupe Orpea rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies en adhérant à cette initiative internationale qui vise à favoriser l'application de 10 principes universellement reconnus et orchestrés autour des piliers suivants : droits de l'Homme, droit du travail, droit de l'environnement, lutte contre la corruption et contre le travail des enfants.

Cette signature confirme les engagements en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale du Groupe, qui souhaite renforcer l'intégration durable des principes du Pacte dans sa stratégie, en donnant un cadre de référence à sa politique et ses plans d'actions.

Yves le Masne, Directeur Général du Groupe précise : "En devenant adhérent du Pacte Mondial, la plus importante initiative internationale d'engagement volontaire en matière de Développement Durable, le Groupe met également en lumière sa démarche RSE auprès de ses 65.000 collaborateurs dans le monde, comme de l'ensemble de ses parties prenantes. Un cadre clair, lisible et universel pour favoriser la mobilisation de tous pour un développement plus durable."

Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en 2000 à partir d'une idée de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies. Il rassemble entreprises, ONG et organisations de la société civile dans 170 pays.