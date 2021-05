Orpea : scénario confirmé

(Boursier.com) — Orpea grimpe de 0,9% à 107,30 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 a enregistré une croissance de 4,7% pour atteindre 1.027 ME, résultant de la contribution des acquisitions notamment en France, et d'une croissance organique de +1%.

Cette performance est d'autant plus forte que la base de comparaison est particulièrement haute, l'activité des mois de janvier et février 2020, pré-pandémie, ayant été très élevée. De plus, depuis le mois de mars 2021, la dynamique de reprise des taux d'occupation s'est accélérée, sous l'effet de la campagne vaccinale et d'un rythme d'admissions soutenu.

Après ce solide 1er trimestre, Orpea a réitéré son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021. Portzamparc parle d'une publication "conforme aux attentes avec encore de nombreuses disparités par zone"..."Notre scénario est confirmé à ce stade" souligne l'analyste qui vise un cours de 110 euros en restant à "conserver" sur le dossier.