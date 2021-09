Orpea : sans surprise ?

(Boursier.com) — Orpea monte de 0,4% ce mercredi à 105,85 euros, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'est élevé à 2.069 ME, en hausse de 8,7% dont +5,2% en organique. L'accélération de la croissance a été particulièrement marquée au 2ème trimestre, avec le succès de la campagne de vaccination, ayant permis d'enclencher une dynamique soutenue de reprise des admissions en maisons de retraite à partir de mars 2021, ainsi la croissance organique a été significativement plus forte sur le T2 2021 à +9,8% contre +1% sur le T1 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 230,7 ME, soit une hausse de 17,3%. Le résultat net part du Groupe est en nette hausse de +40,3%, à 102,4 ME. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 110,1 ME.

La dette financière nette s'établit à 6.841 ME au 30 juin 2021, contre 6.156 ME au 31 décembre 2020. Les objectifs annuels sont confirmés... Portzamparc parle d'une publication robuste qui conforte son scénario annuel. "La normalisation des TO devrait permettre de revenir sur un niveau de marge d'Ebitda plus normatif au S2 (25,5%, soit un niveau de marge pré-crise)" souligne l'analyste qui vise un cours de 110 euros en conservant le dossier.