Orpea : résultat de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Orpea SA annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite (le Groupement), assortie d'un droit de priorité accordé aux Actionnaires Existants de la société, d'un montant (prime d'émission incluse) de 1.160.080.552 euros. Cette opération s'effectue par émission de 65.173.064.696 actions nouvelles (Actions Nouvelles) à un prix d'émission de 0,0178 euro par Action Nouvelle.

A l'issue du délai de priorité de souscription achevé le 12 décembre, la demande émanant des Actionnaires Existants s'est élevée à 5.625.195 Actions Nouvelles. En conséquence, les 65.173.064.696 Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital Groupement ont été souscrites de la façon suivante :

- 5.625 195 Actions Nouvelles souscrites par les Actionnaires Existants au titre de l'exercice de leur droit de priorité, soit environ 0,1 million d'euros ;

- 65.167.439 501 Actions Nouvelles souscrites par les membres du Groupement, conformément à leur engagement de souscription, soit un total d'environ 1,16 milliard d'euros.

La répartition de ces actions est la suivante :

- Caisse des Dépôts et Consignations : 29.096.901.032 Actions Nouvelles représentant un montant total de souscription (prime d'émission incluse) d'environ 517,9 ME ;

- Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) : 19.237.620.517 Actions Nouvelles représentant un montant total de souscription (prime d'émission incluse) d'environ 342,4 ME ;

- CNP Assurances : 7.214.107.694 Actions Nouvelles représentant un montant total de souscription (prime d'émission incluse) d'environ 128,4 MEs ; et

- MACSF Epargne Retraite : 9.618.810.258 Actions Nouvelles représentant un montant total de souscription (prime d'émission incluse) d'environ 171,2 ME.

Rappelons que cette Augmentation de Groupement fait suite à l'Augmentation de Capital d'Apurement et s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023.

Après réalisation de l'Augmentation de Capital Groupement, le capital social d'Orpea s'établira à 1.298.669.156,96 euros, divisé en 129.866.915.696 actions de 0,01 euro de valeur nominale, réparti de la façon suivante :

- Groupement : 50,18%, dont : CDC (22,41%) ; MAIF (14,81%) ; CNP Assurances (5,56%), et MACSF Epargne Retraite (7,41%)

- Créanciers Non Sécurisés : 48,84% ;

- Flottant : 0,98%.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 19 décembre. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société. Elles seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0000184798.

Il est rappelé que le Plan de Sauvegarde Accélérée prévoit la mise en oeuvre de trois augmentations de capital.