Orpea : réponse du PDG du groupe

(Boursier.com) — Philippe Charrier, Président-Directeur général d'Orpea, répond ce matin dans une lettre à celle de l'INVESTOR INITIATIVE FOR RESPONSIBLE CARE : "En ma qualité de Président-Directeur Général, je remercie l'Investor Initiative for Responsible Care de sa lettre du 8 juin 2022. Comme j'ai pu l'exprimer, je mesure parfaitement le chemin qu'il nous reste à parcourir pour redonner confiance en notre groupe et regrette que les interrogations soulevées lors des derniers entretiens mentionnés dans cette lettre aient donné lieu à certaines réponses jugées insuffisantes.

En lançant le 13 mai dernier les Journées d'Etats Généraux du Grand Age dans chacun de nos établissements, j'ai souhaité convier l'ensemble de nos parties prenantes à un espace d'expression libre visant à faire émerger critiques et solutions. Nous avons ainsi eu le plaisir d'accueillir Sycomore sur l'un de nos sites.

Je rappelle que nous nous sommes engagés à ce que ce grand débat soit suivi d'un compte-rendu, d'une synthèse et de propositions concrètes dont tous les participants seront destinataires ainsi que la représentation nationale.

Nous prenons note des interrogations et propositions publiées par l'Investor Initiative for Responsible Care et veillerons à un dialogue constructif avec l'ensemble de nos parties prenantes".