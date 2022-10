Orpea : repart à la baisse

(Boursier.com) — Si un rebond semble se dessiner en fin de séance à Paris, Orpea abandonne encore près de 5% à 10,7 euros, effaçant son sursaut de vendredi. AlphaValue a dégradé le dossier à 'réduire' tout en coupant sa cible de 13,4 à 9,81 euros. La SocGen a de son côté réitéré son avis 'conserver' et son objectif de 18,5 euros. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a perdu plus de 13% la semaine passée, plombé par la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au deuxième semestre.