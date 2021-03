Orpea : rentabilité opérationnelle 2020 en baisse limitée

Orpea : rentabilité opérationnelle 2020 en baisse limitée









(Boursier.com) — Le groupe Orpea a dégagé en 2020 un EBITDAR (EBITDA avant loyers) en baisse limitée de 2% à 963 ME soit une marge de 24,6%, contre 26,3% en 2019. Le chiffre d'affaires 2020 s'était inscrit en hausse de +4,9% à 3.922,4 ME.

Le coût brut de la Covid-19 sur 2020 est estimé à 259 ME (perte d'activité, surcoûts d'équipements de protection individuelle et primes au personnel), et 101 ME en net, en tenant compte des compensations reçues. Ces compensations sont comptabilisées en résultat courant, soit principalement en autres produits pour les compensations liées à la perte d'activité, soit en réduction des charges pour les compensations liées aux surcoûts.

Le résultat opérationnel courant est de 422,9 ME (-16%) après amortissements et provisions de 503,7 ME (+13%), le niveau des amortissements reflétant la hausse du patrimoine immobilier détenu en propre. Le coût de l'endettement financier net s'élève à 256,7 ME (+19,4%), la hausse étant liée essentiellement à un élément non cash lié aux provisions sur les couvertures de taux résultant d'un environnement de taux d'intérêts négatifs durables sur 2020.

Le résultat net part du Groupe 2020 s'élève à 160 ME (-31,6%). Hors IFRS 16, le résultat net 2020 s'établit à 174 ME, en repli de 29% par rapport à 2019.

Avec la perspective d'une amélioration de la situation sanitaire, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,90 euro par action, intégralement payé en numéraire, au titre de l'exercice 2020.

Au 31 décembre 2020, la valeur du patrimoine immobilier du Groupe s'élevait à 6.806 ME, en forte progression de 789 ME (+13%) par rapport à 2019

Au 15 mars 2021, Orpea précise que 80% de ses résidents et 44% des salariés ont été vaccinés contre la Covid-19. Grâce au succès de la vaccination, le nombre de cas positifs a fortement diminué et représente à ce jour moins de 1% des résidents du groupe. Ainsi, plus de 90% des maisons de retraite du groupe ne présentent plus aucun cas positif de Covid-19.