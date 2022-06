Orpea : remonte un peu, les comptes 2021 certifiés

(Boursier.com) — Orpea relève un peu la tête. Dans un marché très volatil en cette fin de semaine, le titre de l'opérateur de maisons de retraite avance de 5,7% à 22,5 euros au lendemain de la publication du Document d'enregistrement universel 2021 de la société, en amont de la prochaine assemblée générale programmée le 28 juillet. Ce document montre que les comptes financiers 2021 de la société ont été certifiés sans réserve, supprimant une partie des inquiétudes entourant le dossier. "Les inquiétudes des investisseurs concernant une pression supplémentaire sur les comptes 2021 ont été supprimées", indique ainsi à 'Bloomberg' Yi Zhong, analyste chez Alphavalue.

Par ailleurs, Philippe Charrier, PDG d'Orpea se montre rassurant. Le dirigeant affirme dans ce document qu'"aussi violente soit-elle, la crise concerne les Ehpad en France, soit moins du quart de notre activité, sans retentissement majeur sur les autres métiers et géographies d'activité du groupe. Elle ne remet pas en cause les sous-jacents de notre activité, qui restent solides, et expliquent sa remarquable résilience puisque même sur le segment des Ehpad en France, l'heure est au redressement - après un léger décrochage les trois premiers mois de l'année - tandis que la progression est particulièrement marquée pour les cliniques".

Pour la Société Générale ('conserver'), la certification des comptes 2021 d'Orpea sans réserve et le premier tirage de 250 millions d'euros de la société dans le cadre d'un accord conclu avec ses prêteurs devraient "réduire une partie de la tension" sur le titre. La confirmation que l'activité française des maisons de repos "ne s'effondre pas" est également positive.

Depuis la publication en janvier dernier du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, qui dénonce notamment le traitement des résidents au sein de certains établissements Orpea, le titre du numéro un français des Ehpad a vécu une véritable descente aux enfers : sa valeur a fondu de 75% depuis le début de l'année. Plusieurs enquêtes, dont celles diligentées par le Groupe, ont mis à jour des dysfonctionnements inadmissibles au siège, ainsi que des comportements inacceptables jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Le directeur général, Yves Le Masne, n'a pas résisté au scandale et a été limogé.