Orpea rejoint la Convention des entreprises pour le Climat









(Boursier.com) — Le Groupe Orpea vient d'être sélectionné pour rejoindre le mouvement CEC (Convention des entreprises pour le Climat) formé par 150 entreprises françaises qui se sont données comme objectif de construire ensemble une démarche de transformation environnementale ambitieuse.

Convaincu que l'entreprise joue un rôle social et sociétal essentiel et qu'elle est un levier majeur de transformation, le Groupe a souhaité participer à cette dynamique et accentuer ainsi sa place d'acteur d'un monde économique responsable. Cette adhésion démontre aussi la forte volonté d'Orpéa de construire une stratégie environnementale ambitieuse avec des objectifs concrets en termes de réduction des émissions de carbone par exemple, et des programmes associés. L'adhésion à la CEC permettra de partager les différentes expériences et de donner un nouvel élan à cette stratégie.

Ce collectif de dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises se réunira entre les mois de septembre 2021 et juin 2022 avec pour objectif de co-construire des feuilles de route environnementales et opérationnelles qui aligneront leurs entreprises avec les objectifs européens, tels que la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ou la régénération de la biodiversité. Il s'agira également pour ces 150 dirigeants de nourrir une plateforme d'idées et de propositions à destination du monde politique pour transmettre une vision d'avenir constructive et accélérer la mise en oeuvre de politiques environnementales volontaristes et ambitieuses.