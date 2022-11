Orpea recule malgré la bonne résistance de l'activité au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Orpea retombe de 3,5% à 8 euros au lendemain de l'annonce d'une activité en croissance de 6,4% au troisième trimestre (+4% en organique) à 1,18 MdE. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant de maisons de retraite s'élève à 3,5 MdsE, en hausse de +9,3%, dont +5,5% en organique. En grandes difficultés, le groupe présentera son plan de transformation le 15 novembre prochain, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir.

Malgré les écarts pare zone (a priori lié aux effets périmètres / ouvertures), le trimestre se situe plutôt en ligne avec l'estimation d'Oddo BHF mais il décélère, sans vraie surprise, par rapport à la tendance du premier semestre (+10,9% et +6,4% en organique). Si les termes et conditions du refinancement envisagés par le management deviennent une réalité, la dilution serait très significative (plus de 50%). Du plan de transformation que le management doit présenter la semaine prochaine, l'analyste attend un volet sur les opérations et le réseau (fluidité du marché du travail et inflation des salaires, recrutements prévus, ratios de personnels, politique salariale, politique de rétention, volants de recrutements futurs, perspectives pour les TO, les engagements RSE, amélioration de la qualité et certification, impact de l'inflation en 2023...), et corrélativement, des scenarii de profitabilités normatives sur le volet financier...

A court terme, le profil Equity d'Orpéa est trop incertain, et le broker reste à l'écart du titre. En outre, le moyen terme n'est pas plus visible, tant que le plan de transformation n'est pas dévoilé...