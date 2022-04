Orpea : recule après les premiers résultats des audits externes

(Boursier.com) — Orpea trébuche de 3% à 33,4 euros à l'ouverture du marché parisien. Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite, le groupe a annoncé le report de la présentation de ses résultats annuels et la publication des premiers résultats des audits externes indépendants, menés par les Cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal mandatés par le Conseil d'administration d'Orpea suite à la parution du livre de M. Castanet.

Dans leur 'point d'étape', les Cabinets font les constatations préliminaires suivantes: "les constatations préliminaires que nous formulons dans ce document, sous réserve de toutes les investigations restant à réaliser à ce jour, conduisent à identifier l'existence de rabais, remises et ristournes consenties y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, des déclarations erronées des comptes d'emploi aux autorités de tutelle, la non-conformité dans la contractualisation de CDD et le recours à des intermédiaires y compris à un ancien préfet. En revanche, elles ne permettent pas à ce jour de confirmer l'existence d'un système conduisant à des situations régulières de pénuries sur la fourniture de protections ou d'un système de rationnement sur la restauration.

Concernant le niveau d'effectifs disponibles pour prendre en charge les résidents, nos constatations ne permettent pas de confirmer à ce jour l'existence, sur la période 2019 à 2021, d'un système visant à organiser de manière délibérée une situation de sous-effectif afin d'optimiser les profits du groupe Orpea.

Nous constatons toutefois que le processus budgétaire mis en oeuvre et le pilotage de l'activité présentent des défauts d'approche et de conception qui, associés à une contrainte forte sur des objectifs de marge et de contrôle de la masse salariale globale des EHPAD, conduisent à un niveau de contrainte pour les Etablissements provoquant régulièrement des situations de sous-effectif. Nous poursuivons nos travaux avec l'objectif d'apporter des conclusions définitives sur le plus grand nombre possible d'allégations d'ici à la fin du semestre".

Le rapport final d'investigation sera remis au Conseil d'administration d'ici la fin du semestre. Au regard de ces premières constatations des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal et des conclusions de l'IGF et de l'IGAS, le Conseil d'administration prend note que les investigations réalisées à date écartent l'existence d'un système organisé de rationnement sur les protections et la nourriture. S'agissant des autres points, il a demandé à la Direction générale qu'au-delà des mesures correctrices déjà adoptées et qui doivent être poursuivies, un plan ambitieux d'amélioration et de transformation lui soit proposé dans les meilleurs délais.