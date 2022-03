Orpea : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Orpea grimpe de 4% à 38,80 euros ce lundi, alors que le chiffre d'affaires 2021 du groupe s'est élevé à 4.285 ME, en hausse de 9,2% (dont +5% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité. L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) s'élève à 1.068 ME, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d'affaires 2021. La dette financière nette s'est établie à 7.767 ME. L'augmentation constatée résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés au cours de l'année 2021. A fin 2021, la trésorerie s'élevait à 1.042 ME.

Orpea a annoncé par ailleurs que l'acquisition du groupe espagnol Hestia Alliance n'avait finalement pas été réalisée, certaines conditions suspensives essentielles n'ayant pu être levées dans les délais impartis.

"Le groupe indique que la publication des comptes audités interviendra après les premières conclusions des enquêtes administratives (IGF et IGAS) portant sur environ 150 établissements français et évaluations externes indépendantes (Grant Thornton et Alvarez & Marsal), prévues respectivement mi-mars et mi-avril" commente Portzamparc... "Par ailleurs, lors d'un déplacement à Meylan vendredi dernier, Olivier Véran a indiqué que : "les premiers éléments font état d'un certain nombre de dysfonctionnements" en lien avec une mauvaise utilisation de l'argent public et selon les réponses apportées par ORP, le gouvernement se réserve la possibilité de saisir la justice" ... "Dans l'attente, nous ne modifions ni notre scénario ni notre opinion 'Conserver' sur le titre en visant un cours de 48,80 euros" conclut Portzamparc.