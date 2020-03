Orpea : rassuré ?

(Boursier.com) — Orpea remonte de 4% ce mercredi à 75,55 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires 2019 du groupe s'est inscrit en hausse de +9,4% à 3.740 ME, soutenu par une croissance organique solide de +4,7% et par la dynamique des acquisitions à l'international.

L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) a progressé de +7,8% à 982,5 ME, soit une marge de 26,3%. Le Résultat Opérationnel Courant est ressorti à 452,5 ME, soit +5,8%. Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 245,9 ME, en hausse de +11,6%.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2020 la distribution d'un dividende de 1,30 Euro par action, intégralement payé en numéraire, au titre de l'exercice 2019, contre 1,20 Euro pour l'exercice précédent.

La dette financière nette s'établit à 5.35 ME au 31 décembre 2019, comparée à 5.022 ME au 31 décembre 2018.

La société a confirmé son objectif de chiffre d'affaires sécurisé de 4.040 ME en 2020, soit +8% par rapport à 2019.

"Une fois de plus, Orpéa a publié des résultats de qualité (bonne croissance organique, marge et intégration des acquisitions globalement maîtrisées)" commente Portzamparc qui estime que si le management ne communique pas de guidance de rentabilité à ce stade, il se veut rassurant dans sa gestion quotidienne de la crise sanitaire et réitère son objectif de CA sécurisé de 4.040 ME (+8%).

"Nous adoptons un scénario 2020 plus prudent, mais confirmons notre opinion 'Acheter' avec un TP abaissé malgré tout de 128 euros à 102 euros après actualisation des paramètres de marché. Nous estimons le couple rendement-risque favorable du fait de la forte visibilité qu'apporte ce dossier (croissance organique adossée à un réservoir très conséquent de 20 932 lits à restructurer ou construire, +20% sur 12 mois)" conclut l'analyste.