Orpea : publication coordonnée par Emmanuel Hirsch

(Boursier.com) — L 'éthique est au coeur du plan de refondation du Groupe ORPEA présenté le 15 novembre 2022... Dès sa prise de fonction, Laurent Guillot, Directeur Général, a impulsé la reconstruction d'une entreprise dont les pratiques de management, de soin et d'accompagnement doivent être guidées par des principes éthiques clairs et partagés par tous les collaborateurs et collaboratrices du Groupe. Cette exigence d'éthique s'inscrit pleinement dans le nouveau projet médical d'ORPEA, élaboré sous l'égide du Professeur Pierre Krolak-Salmon, Directeur Médical du Groupe.

Ce projet permettra d'identifier et de mettre en oeuvre les réponses les mieux adaptées aux enjeux du soin et de l'accompagnement pour aujourd'hui et demain. La démarche du groupe ORPEA repose sur trois piliers : une Commission médicale, un Conseil scientifique international et interdisciplinaire, composé d'experts pour soutenir le meilleur niveau des pratiques médico-soignantes, et un Conseil d'orientation éthique chargé d'apporter des réponses opérationnelles aux questionnements des équipes d'ORPEA, des résidents et des patients ainsi que de leurs proches faisant confiance aux établissements du Groupe.

Première publication

Dans ce contexte, et à l'occasion du quarantième anniversaire du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, ORPEA annonce la publication de "L'ÉTHIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS". Le groupe se réjouit que ce recueil de témoignages et d'analyses, collectés auprès de ses professionnels de terrain (médecins, soignants, psychologues), de ses patients et résidents et de leurs proches, comporte également des contributions de personnalités qualifiées extérieures (philosophes, soignants, universitaires).

Cette première publication, coordonnée par le Professeur Emmanuel Hirsch, Directeur de l'éthique du Groupe, est disponible sur le site internet du Groupe ORPEA : www.orpea-group.com. Différents thèmes sont notamment abordés : l'éthique de l'hospitalité et du soin, la bientraitance, la grand âge et l'inclusion sociale et la fin de vie...

Emmanuel Hirsch précise : "Impliquer l'éthique au coeur de la mission du Groupe, dans tous les établissements : les cliniques de soins de suite et de réadaptation, les Ehpad, les cliniques de santé mentale, est un engagement qui passe par la reconnaissance des responsabilités, par la capacité d'écoute et par une implication exemplaire au service de ceux qui sollicitent des soins. C'est pourquoi il est nécessaire de refonder et de renforcer la culture de la bientraitance au plus près du savoir-faire des collaborateurs afin que chacun puisse en saisir les enjeux, se l'approprier et agir avec des valeurs de dignité, de respect et de bienveillance."

Les 72.000 collaborateurs du Groupe ORPEA, oeuvrant au quotidien dans plus de 1.000 établissements à travers le monde, participent à la prise en soin de personnes affectées par des maladies chroniques, un handicap, une santé mentale fragile, une perte d'autonomie ou encore une situation de dépendance sévère. L'ÉTHIQUE AVEC VOUS ET POUR VOUS a pour objectif d'appuyer les collaborateurs et collaboratrices dans l'exercice quotidien de leurs missions.