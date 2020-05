Orpea : publication bien accueillie

Orpea : publication bien accueillie









Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — A contre-courant, Orpea grimpe de 2,2% à 99,9 euros après une publication trimestrielle plutôt solide, même si le management a temporairement suspendu ses objectifs financiers 2020 compte tenu de l'incertitude actuelle. Le spécialiste de la prise en charge globale de la dépendance a enregistré sur le premier trimestre un chiffre d'affaires de 981 millions d'euros, en hausse d e7,8% et de 3,9% en organique.

Compte tenu de la surmortalité liée à la crise sanitaire, l'impact de cette dernière sur l'ensemble des recettes de l'année devrait s'élever à environ 80 millions d'euros, soit 2% des revenus initialement prévus, explique Bryan Garnier. Avec un taux d'abandon estimé à 70-80% pour l'EBITDA, auquel s'ajoutent les coûts supplémentaires liés aux bonus (entre 40 et 50 millions d'euros selon le groupe) et aux besoins en équipements (environ 30 ME à la charge de l'Etat), l'impact sur l'EBITDA pourrait atteindre quelque 100 millions d'euros, soit près du double de ce que le broker avait initialement estimé. Néanmoins, considérant que cette crise sanitaire ne remet nullement en cause les fondamentaux du groupe et que l'impact sera ponctuel, après impôt, cela devrait représenter à terme environ 1% de la capitalisation boursière actuelle. De quoi rester à l''achat' avec une 'fair value' de 124 euros.

Portzamparc parle de son côté d'une publication de qualité "mais qui ne permet pas de tirer de véritables conclusions compte tenu de l'impact Covid-19 encore mineur... N'étant pas immunisé face aux difficultés, Orpea suspend à son tour sa guidance... Nous n'anticipons toutefois aucun dérapage significatif de la croissance ou des marges et restons fondamentalement acheteur du dossier pour sa visibilité" poursuit l'analyste qui vise un cours de 102 euros en restant acheteur sur le dossier.