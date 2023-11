Orpea proposera un nouveau conseil d'administration après l'entrée du groupement au capital

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa restructuration financière, et conformément à (i) l'accord de Lock-Up, conclu le 14 février 2023 entre la Société avec, d'une part, la Caisse des Dépôts et Consignations, CNP Assurances, MAIF et MACSF (le "Groupement"), et d'autre part, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée de la société et (ii) au plan de sauvegarde accélérée de la Société approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023, Orpea proposera à la prochaine Assemblée générale, prévue le 22 décembre 2023, de nommer en qualité d'administrateurs de la société :

-Caisse des Dépôts et Consignations,

-CNP Assurances,

-Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF),

-MACSF Epargne Retraite,

-M. Philippe Grangeon (1)

-Mme Sibylle Le Maire (1)

-Mme Frédérique Mozziconacci (2)

-Mme Méka Brunel (3)

(1) Candidats proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

(2) Candidate proposée par MAIF

(3) Administratrice indépendante.

La société a été informée de l'intention des membres du Groupement concernés de désigner les représentants permanents suivants à la suite de leur nomination en qualité d'administrateurs :

-Audrey Girard, pour la Caisse des Dépôts et Consignations ;

-Stéphane Dedeyan, pour CNP Assurances ;

-Pascal Demurger, pour la MAIF ; et

-Stéphane Dessirier, pour MACSF Epargne Retraite.

Par ailleurs, il sera proposé à l'Assemblée générale de ratifier la cooptation de Mireille Faugère en qualité d'administrateur.

Mireille Faugère, ainsi que Guillaume Pepy et Laurent Guillot demeureront administrateurs de la société après cette date.

La société tient à remercier très chaleureusement, à titre collectif et individuel, le Conseil d'administration actuel pour son soutien exigeant et son engagement sans faille pour accompagner la Refondation de l'entreprise au cours de ces 18 derniers mois.

En outre, et sous réserve d'adoption par l'Assemblée générale d'une résolution portant modification des statuts de la Société, Laurent David et Mme Pascale Pradat seront désignés en qualité de censeur par le Conseil d'administration devant se réunir immédiatement après l'Assemblée générale.