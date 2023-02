Orpea : prolongation de la procédure de conciliation

(Boursier.com) — Suspense prolongé chez Orpea. L'exploitant de maisons de retraite annonce que la procédure amiable de conciliation ouverte le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, sous l'égide de Maître Hélène Bourbouloux en qualité de conciliatrice, et devant initialement se terminer à l'issue d'une période de 4 mois (soit le 25 février 2023), a été prolongée pour une durée d'un mois supplémentaire sur requête de la conciliatrice, soit jusqu'au 25 mars 2023. Il est précisé qu'aucune nouvelle prorogation ne pourra intervenir.

La prorogation de la procédure amiable de conciliation va notamment permettre à la Société de poursuivre l'élargissement du soutien des créanciers financiers non sécurisés qui n'ont pas encore pu adhérer à l'accord de lock-up signé le 14 février 2023 ainsi que ses discussions avec les créanciers concernés par des demandes de renonciation et ajustement de clauses contractuelles prévues dans la documentation de financement conclue par la Société ou ses filiales, pour permettre la réalisation de la restructuration financière. La Société envisage de présenter, dans ce délai prorogé, une requête afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée courant mars destinée à permettre la mise en oeuvre de l'accord de principe relatif à sa restructuration financière annoncé le 1 er février 2023.

Pour rappel, la Société a conclu le 14 février dernier l'Accord de Lock-Up avec d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF, accompagnée par MACSF, et d'autre part, cinq institutions détenant de la dette non sécurisée d'ORPEA S.A. Le processus d'adhésion à l'Accord de Lock-Up en cours vise notamment à obtenir d'ici l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée le soutien d'un maximum de créanciers non sécurisés d'ORPEA S.A, dont une partie d'entre eux, qui détiendrait environ 45% de la dette non sécurisée d'ORPEA S.A (à comparer au pourcentage de 50% communiqué le 1er février 2023 par la Société sur la base des éléments portés à sa connaissance à cette date), est coordonnée par le SteerCo.

Compte tenu de la prorogation de la procédure de conciliation, la date butoir pour adhérer à l'Accord de Lock-Up et être éligible au paiement de la commission d'adhésion de 75 points de base prévue par l'Accord de Lock-Up (calculée sur la valeur nominale des montants concernés de la dette non sécurisée détenue), est fixée au 10 mars 2023, 17 heures (heure de Paris). Afin néanmoins d'optimiser le traitement des demandes d'adhésion par l'agent du Lock-Up, les créanciers financiers non sécurisés souhaitant adhérer à l'Accord de Lock-Up sont invités à contacter l'agent du Lock-Up dès que possible et en toute hypothèse avant le 1 er mars 2023 afin de s'assurer de la prise en compte en temps utile de leur adhésion, et de permettre les retours éventuels de l'agent du Lock-Up en cas de demande incomplète. La Société tiendra le marché informé des prochaines étapes de la restructuration financière.