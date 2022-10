Orpea présente sa nouvelle équipe de direction

(Boursier.com) — Orpea dévoile son nouveau Comité Exécutif qui sera chargé de la transformation et du pilotage du plan stratégique au service de la reconstruction du Groupe. Ce Comité Exécutif est constitué :

- du Comité de direction générale : Laurent Guillot, Directeur Général ; Pierre Krolak-Salmon, Directeur Médical ; Fanny Barbier Directrice des Ressources Humaines ; Laurent Lemaire, Directeur Financier, IT et Achats ; Frédérique Raoult, Directrice de la Communication ; Gery Robert-Ambroix, Directeur de l'Immobilier ;

- et des Directeurs généraux des pays et régions : Erik Hamann (Allemagne) ; Anton Kellner (Europe de l'Est, Europe centrale) ; Thibaut Sartini (Nouveaux pays) ; Geert Uytterschaut (Europe du Nord) ; Yen Wang (Amérique Latine) ; Asuncion Zaragoza (Espagne-Portugal) ; Laurent Guillot assurant l'intérim pour la France.

Laurent Guillot, DG, affirme : "j'ai souhaité construire pour Orpea une équipe de direction nouvelle, resserrée, mobilisée autour des enjeux prioritaires de l'entreprise. Ces professionnels expérimentés seront au service des établissements, des pays et des régions, et impulseront la dynamique nécessaire pour mener à bien la transformation d'Orpea. Je compte sur l'engagement de Pierre Krolak-Salmon et de Fanny Barbier pour faire du parcours de soins de nos résidents et patients et de la qualité de l'accompagnement et du développement des collaborateurs, les premiers vecteurs de cette transformation. La solidité financière de l'entreprise, sa réputation, et une stratégie immobilière profondément renouvelée sont autant d'enjeux que Laurent Lemaire, Frédérique Raoult, et Géry Robert-Ambroix sauront relever".