Orpea : présentation imminente du Plan de Sauvegarde Accélérée au TC ; reprise de cotations demain

(Boursier.com) — Les administrateurs judiciaires ont transmis au Groupe Orpea les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le projet de plan de sauvegarde accélérée.

Sur les 10 classes de parties affectées, 6 ont approuvé le projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des 2/3), 3 autres, dont celle des actionnaires, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée à plus de 50% et la classe des OCEANE a voté à 49,2% en faveur du plan (50,8% contre).

Dans les prochains jours, la société va solliciter auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée par application forcée interclasses.

Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies, Orpea pourrait finaliser sa restructuration financière dans le courant du 2e semestre 2023, conformément à son intérêt social. Orpea pourra alors poursuivre la mise en oeuvre de son Plan de Refondation.

Dans la mesure où le projet de plan de sauvegarde accélérée n'a pas été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées à la majorité requise, et dans l'hypothèse où le plan serait arrêté par le Tribunal, les actionnaires existants devraient détenir, après réalisation des augmentations de capital et en l'absence de réinvestissement, environ 0,04% du capital de la société.

La valeur théorique de l'action ressortirait par ailleurs à environ 0,02 euro.

Caractéristiques des augmentations de capital

1) Augmentation de Capital d'Apurement

- Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, garantie par les créanciers non sécurisés souscrivant le cas échéant par compensation avec leurs créances

- Prix d'émission : 0,0601 euro par action nouvelle

- Nombre d'actions émises : 64 629 157 149

- Montant (prime d'émission incluse) : 3.886.205.875 euros

- Pourcentage de détention des actionnaires existants ne réinvestissant pas : environ 0,1%

2) Augmentation de Capital Groupement

- Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à personnes dénommées, au bénéfice de La Caisse des Dépôts et Consignations, Mutuelle Assurance Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite (ou des sociétés affiliées à ces dernières) (le " Groupement "), avec droit de priorité accordé aux actionnaires, leur permettant de souscrire en priorité

- Prix d'émission : 0,0178 euro par action nouvelle

- Nombre d'actions émises : 65.173.064.696

- Montant (prime d'émission incluse) : 1.160.080.552 euros

- Pourcentage de détention des actionnaires existants ne réinvestissant pas : 0,05%.

3) Augmentation de Capital avec Maintien du DPS

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à laquelle les membres du Groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 196 millions d'euros, le solde, soit environ 194 millions d'euros, étant garanti par cinq institutions détenant une part significative de la dette non-sécurisée de la Société (SteerCo)

- Prix d'émission : 0,0133 euro par action nouvelle

- Nombre d'actions émises : 29.324.787.415

- Montant (prime d'émission incluse) : 390.019.673 euros

- Pourcentage de détention des actionnaires existants ne réinvestissant pas : 0,04%

Suite à la suspension intervenue le 28 juin 2023, la reprise de la cotation de l'ensemble des instruments financiers émis par Orpea SA (actions, titres de créance et instrument liés) interviendra le jeudi 29 juin, à l'ouverture des marchés.