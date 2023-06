Orpea : premier tirage de 200 ME du financement 'new money'

(Boursier.com) — Orpea vient d'effectuer un 1er tirage de 200 millions d'euros auprès de ses principaux partenaires bancaires au titre du financement 'new money'.

Ce premier tirage de 200 ME a été consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à Orpea SA, et ses filiales Niort 94 et Niort 95. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1A.

Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux de Niort 94 y compris le remboursement de la dette intragroupe due à Orpea SA. La société utilisera le produit du tirage pour financer notamment les besoins généraux du groupe, le service de la dette et les dépenses d'investissement.

Les montants du financement 'new money' restant non tirés à ce jour (et soumis à certaines conditions suspensives) sont les crédits D1B, D2 et D3 pour un montant cumulé de 400 millions d'euros.

La société poursuit ainsi l'exécution de sa restructuration financière conformément à l'accord de lock-up en date du 14 février 2023 conclu entre Orpea SA et les membres du Groupement. Elle continuera à informer le marché sur les prochaines étapes de sa mise en oeuvre, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.