Orpea : pourquoi le titre trébuche encore ?

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive de baisse marquée pour Orpea qui évolue au plus bas depuis juin 2005 en Bourse. Après avoir décroché de 21,5% lundi dans le sillage de son avertissement sur résultats, le titre du spécialiste des maisons de retraite et de la prise en charge a encore décroché de 7,5% mardi et abandonne de nouveau 5% à 14,4 euros en ce milieu de semaine. La société, qui a annoncé une baisse de sa rentabilité au premier semestre, a averti d'une probable dégradation de cette dernière au second semestre. Si le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,9% à 2,295 MdsE sur les six premiers mois de l'année, son taux de marge d'EBITDAR a reculé à 18,5% (24,9% un an plus tôt).

"Orpea a décidé d'anticiper la publication des résultats préliminaires du premier semestre pour des raisons de transparence, car les résultats 2022 seront probablement nettement inférieurs aux attentes du marché", a déclaré le directeur financier Laurent Lemaire lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. La rentabilité opérationnelle est affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs au Covid-19 et par la hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie et des salaires.

Dans un entretien qui fait la une du 'Parisien' ce mercredi, Laurent Guillot, nouveau directeur général d'Orpea, explique que le groupe étudie toutes les options dans le cadre de son redressement, y compris une éventuelle réduction des activités à l'étranger. Interrogé sur la pérennité de la société, le dirigeant indique qu'Orpea continue à croître et que "l'entreprise est solide et le secteur est en sous-capacité à moyen terme". Quant au fait de savoir si le groupe peut continuer à s'appeler Orpea, l'ancien de chez Saint-Gobain concède que "c'est une bonne question car le nom est abîmé. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut d'abord réparer l'entreprise".

Chez les analystes, la SocGen a coupé son objectif de 36,5 à 18,5 euros tout en maintenant son avis 'conserver'. Hier, Oddo BHF ('neutre') soulignait que le titre reste entouré par trop d'incertitudes, ou du moins, beaucoup de freins à court terme (inflation, TO, pénurie, changements réglementaires possibles, pricing) qui limitent la visibilité sur la séquence prévisionnelle...