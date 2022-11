Orpea : Point d'étape sur le processus de restructuration du groupe, conversion en capital de la dette

(Boursier.com) — Conformément aux annonces faites dans le communiqué de presse du 26 octobre 2022, le Groupe Orpea s'est engagé à lancer une restructuration financière drastique pour atteindre une structure financière soutenable.

Le Groupe confirme que les éléments suivants sont notamment envisagés :

-Une conversion en capital de la dette non garantie d'ORPEA S.A., d'un montant de 3,8 milliards d'euros, au moyen d'une augmentation de capital offertes aux actionnaires existants et qui serait également garantie (backstopped) par des prêteurs non garantis (unsecured lenders) ;

-1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux (new money), sous la forme (a) de nouvelles dettes garanties (secured debt) sur des actifs du Groupe libres de toute sûreté, pour un montant cible de 600 millions d'euros (afin de couvrir les besoins de financement d'ORPEA S.A. jusqu'au début de l'été) et (b) d'une seconde augmentation de capital.

Orpea S.A. s'attend à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme.

Il est important de souligner que la mise en oeuvre de ces opérations entraînerait une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer.

L'objectif de la procédure de conciliation qui a été initié est de trouver une solution concernant la structure du capital et d'attirer de nouveaux fonds propres afin de financer le plan de développement d'Orpea et couvrir le risque de manque de liquidité.

Bien que le groupe n'ait pas conclu quant au mécanisme de mise en oeuvre du plan, cela pourrait comprendre, entre autres, une sauvegarde accélérée, afin de faciliter la clôture du processus dans l'hypothèse où l'unanimité ne pourrait être obtenue.

Si la société n'était pas en mesure de trouver avec succès une solution dans le cadre de la conciliation, celle-ci ne serait pas en capacité de mettre en oeuvre son plan de transformation, précise la direction.