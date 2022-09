Orpea plonge encore, inquiétudes sur la solidité financière de la société

(Boursier.com) — Nouvelle chute pour Orpea. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance perd plus de 10% à 11,95 euros en matinée, plombé par la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au deuxième semestre.

"L'entreprise a été durement affectée à la fois par les manquements et comportements non éthiques de ses anciens dirigeants, par un développement à l'international et immobilier trop rapides, lesquels ont fragilisé la situation financière d'Orpea. Le résultat net est ainsi fortement affecté par les dépréciations d'actifs", déclare Laurent Guillot, Directeur Général de la société. La marge d'Ebitdar est tombée à 18,6% sur les six premiers mois de l'exercice contre 24,9% un an plus tôt, en partie à cause de la hausse des coûts de restauration et d'énergie.

"La tendance baissière de la performance financière des activités observée au 1er semestre 2022 pourrait être amplifiée au 2nd semestre compte tenu de la volatilité additionnelle observée sur les prix de l'énergie. Dans ce contexte, et en fonction du redressement du taux d'occupation, le taux de marge d'EBITDAR du Groupe au 2nd semestre 2022 pourrait être inférieur à celui du 1ersemestre 2022, ce qui nécessiterait qu'Orpea se rapproche des créanciers concernés pour renégocier les covenants financiers impactés. Une telle démarche ne serait entreprise qu'en cas de risque avéré d'un non-respect de ratio, et ce en vue de préserver la structure financière", détaille le management.

Oddo BHF explique que les incertitudes qui entourent le groupe tiennent à la fois au dernier pointage de la situation financière (risque de renégociation, risque de remboursement et refinancement) et aux risques collatéraux (valorisation de l'immobilier, dépendance à la cession des actifs, covenant, augmentation de capital, coût des prochains refinancements), mais aussi aux risques opérationnels (inertie des recrutements à réaliser, inflation des salaires, impact de l'inflation sur les denrées alimentaires et les coûts d'énergie, risques réglementaires, impact des efforts à réaliser sur la Qualité, risque de nouvelle controverse, impact des cessions immobilières sur le périmètre et les marges...). Les multiples de valorisation sont distordus et moins pertinents. Le broker est 'neutre' sur le titre avec une cible de 16 euros.