Orpea plonge de près de 20%

(Boursier.com) — Orpea creuse ses pertes en séance avec un titre qui abandonne désormais près de 20% à 27 euros ce mardi ! Après l'énorme tollé provoqué par la sortie du livre-enquête du journaliste Victor Castanet accusant Orpea d'actes de négligence et de restrictions aux résidents de ses établissements, un deuxième scandale plane au-dessus du spécialiste de la prise en charge de la dépendance.

Une enquête menée par 'Mediapart' et 'Investigate Europe' révèle en effet que le groupe s'est appuyé sur une société holding luxembourgeoise inconnue pour se développer en Europe, tout en évitant les impôts en Italie. Depuis au moins 2009, des dirigeants clés ont transféré des millions d'euros d'actifs vers cette structure parallèle et commis plusieurs irrégularités, selon les conclusions d'Investigate Europe. Le dispositif concerne des dizaines d'établissements européens d'Orpea et a été imaginé par des top managers de l'entreprise. En France, ils ont dissimulé le versement d'une commission secrète de 700.000 euros à un intermédiaire et enregistré des informations fiscales "erronées" dans les états financiers d'au moins 14 entreprises financées par Orpea. En Italie, ils ont enfreint les règles sur la TVA et ont régulièrement transféré la propriété des maisons de repos d'Orpea vers le duché fiscalement plus attractif, peut-on lire dans l'enquête.

Orpea a indiqué à 'Bloomberg' faire la lumière sur les accusations portées contre l'entreprise depuis quatre mois "par le biais d'enquêtes et d'audits extrêmement approfondis" ... "Plusieurs canaux d'information nous ont permis de détecter des faits potentiellement criminels, qui remettent en cause des comportements individuels".

La société a également déclaré qu'elle avait déjà pris des mesures disciplinaires initiales. "Nous poursuivons nos investigations et nous prendrons toutes les mesures et sanctions qui s'avéreront nécessaires", a précisé Orpea. Selon 'Mediapart', le spécialiste des Ehpad a également porté plainte pour "abus de biens sociaux".