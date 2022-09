Orpea : pas de rebond après la violente chute

(Boursier.com) — Pas de rebond pour Orpea. Dans un marché encore une fois bien orienté à l'ouverture, le titre du spécialiste des maisons de retraite et de la prise en charge de la dépendance perd 0,7% à 16,3 euros, au plus bas depuis juin 2005, après avoir décroché de 21,5% hier. Un nouveau coup de semonce à relier à la dégradation financière de la société qui a annoncé une baisse de sa rentabilité au premier semestre et a averti d'une probable diminution de cette dernière au second semestre. Si le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,9% à 2,295 MdsE sur les six premiers mois de l'année, son taux de marge d'EBITDAR a reculé à 18,5% (24,9% un an plus tôt).

"Orpea a décidé d'anticiper la publication des résultats préliminaires du premier semestre pour des raisons de transparence, car les résultats 2022 seront probablement nettement inférieurs aux attentes du marché", a déclaré le directeur financier Laurent Lemaire lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. La rentabilité opérationnelle est affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs au Covid-19 et par la hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie et des salaires.

Le cours de l'action est en baisse "car Orpea s'attend à des coûts exceptionnels importants et à un impact important lié à l'inflation, ce qui pourrait conduire à des résultats nettement inférieurs au consensus", déclare l'analyste d'Alphavalue Yi Zhong. "Nous constatons une pression importante liée aux risques de réputation et à la dépréciation de la valeur des actifs... Notre estimation actuelle de marge de 3,8% pour l'exercice ne semble pas suffisante pour refléter les conséquences du scandale et doit être révisée à la baisse".

Le momentum demeure encore négatif, note pour sa part Oddo BHF ('neutre'). A court terme, le titre reste entouré par trop d'incertitudes, ou du moins, beaucoup de freins (inflation, TO, pénurie, changements réglementaires possibles, pricing) qui limitent la visibilité sur la séquence prévisionnelle (il existe beaucoup d'inertie ou de freins au rétablissement des marges d'avant crise qui paraissent en réalité non accessible à court terme). La conférence téléphonique qui devait être un exercice de transparence, s'est transformée en prise en conscience et rebasage des prévisions pour le consensus. L'analyste préfère éviter le titre et coupe sa cible de 26,7 à 16 euros.

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite et d'allégations de mauvaise gestion financière, le titre a perdu plus de 80% de sa valeur en 2022.