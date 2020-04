Orpea : pas de dividende cette année

(Boursier.com) — Orpea renonce aussi à verser un dividende cette année. Le groupe, qui procède à une distribution continue et croissante du dividende depuis 2008, est un acteur engagé de la santé publique dans la lutte actuelle contre le Covid-19. Il souhaite ainsi marquer sa solidarité avec toutes ses parties prenantes : résidents, familles et patients, salariés, partenaires financiers, ainsi que les pouvoirs publics et les Autorités de Tutelle.