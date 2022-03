Orpea : nouvelle vague ?

(Boursier.com) — Dans un marché haussier en début d'après-midi à Paris, Orpea redonne 0,4 à 36,3% à euros. 'Le Monde' a eu accès à une synthèse détaillée du pré-rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales, qui " confirme les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public et un fonctionnement hypercentralisé aux dépens de la qualité des soins des résidents". Selon le quotidien, ce rapport "corrobore, à quelques exceptions près, les faits mis en lumière par M. Castanet (ndlr: dans son livre 'Les fossoyeurs') : l'IGF et l'IGAS considèrent qu'Orpea poursuit en priorité un objectif de performance budgétaire qui contribue à la mauvaise qualité de vie des résidents et des soins qui leur sont prodigués".

Le géant des maisons de retraite a déploré ce matin la divulgation d'éléments du rapport établi par l'IGAS et l'IGF, alors que le délai qui lui a été octroyé pour produire ses observations n'a pas encore expiré : "la phase contradictoire n'étant pas achevée, les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection".

"Orpea renouvelle son plein engagement à faire toute la transparence et tirer tous les enseignements des deux missions d'évaluation externe approfondie, actuellement en cours, confiées par le Conseil d'administration à des cabinets indépendants renommés".

Dans la foulée du rapport complet à paraître, il faut s'attendre, comme il l'avait indiqué précédemment, à de nouvelles recommandations, de nouvelles déclarations et éventuellement à de nouvelles mesures et à un projet de loi (2022 ? 2023 ?), affirme Oddo BHF. Cette publication pèsera sur le titre comme une seconde vague, mais pas comme une dernière vague (conclusions des 2 auditeurs externes à venir dans les prochaines semaines). L'analyste a toujours redouté les vagues successives de controverse : après la parution du Livre, et la vague médiatique (puis politique) d'EHPAD bashing, il craint la séquence réglementaire et la crise de confiance durable. De quoi rester 'neutre' sur le dossier.