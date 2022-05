Orpea : nouvelle réaction de la direction aux informations parues dans la presse

(Boursier.com) — Orpea qui a plongé de près de 20% mardi en bourse de Paris a pris connaissance des informations parues dans la presse hier : "Celle-ci fait état d'agissements qui ont été préalablement dénoncés par la société auprès du Parquet de Nanterre dans sa plainte contre X, dont le dépôt a été communiqué au marché le 2 mai 2022. Cette plainte est le fruit d'investigations qui ont révélé un certain nombre de fraudes dont la société ou ses filiales ont pu être victimes. La société n'identifie pas, en l'état, d'impact négatif matériel, consécutif aux agissements ainsi dénoncés, sur sa trésorerie ou ses actifs immobiliers. Elle mettra en oeuvre tous les moyens en sa possession pour recouvrer les sommes dont elle aurait été privée du fait ces agissements" commente la direction qui poursuit : "Des mesures d'ordre interne ont immédiatement été prises afin d'écarter les personnes susceptibles d'être impliquées dans ces fraudes et renforcer le contrôle interne du groupe. La société n'a pas à se prononcer, à ce stade, sur la qualification pénale des faits qu'elle a dénoncés, ni sur la responsabilité de leurs protagonistes. La société tiendra le marché informé des suites du dépôt de sa plainte dans le respect des meilleurs standards de communication financière et conformément à ses obligations légales et réglementaires".

Rappelons qu'ne enquête menée par 'Mediapart' et 'Investigate Europe' a révélé que le groupe s'est appuyé sur une société holding luxembourgeoise inconnue pour se développer en Europe, tout en évitant les impôts en Italie. Depuis au moins 2009, des dirigeants clés ont transféré des millions d'euros d'actifs vers cette structure parallèle et commis plusieurs irrégularités, selon les conclusions d'Investigate Europe. Le dispositif concerne des dizaines d'établissements européens d'Orpea et a été imaginé par des top managers de l'entreprise. En France, ils ont dissimulé le versement d'une commission secrète de 700.000 euros à un intermédiaire et enregistré des informations fiscales "erronées" dans les états financiers d'au moins 14 entreprises financées par Orpea. En Italie, ils ont enfreint les règles sur la TVA et ont régulièrement transféré la propriété des maisons de repos d'Orpea vers le duché fiscalement plus attractif, peut-on lire dans l'enquête.