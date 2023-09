Orpea : nouvelle Directrice de la RSE et de la Qualité

(Boursier.com) — Orpea fait part de la nomination de Muriel Barnéoud au poste de Directrice de la RSE et de la Qualité du Groupe. Elle rejoint ainsi le Comité de Direction. Muriel Barnéoud aura notamment pour missions de piloter la stratégie RSE du Groupe, de renforcer la politique et les objectifs qualité dans le cadre du plan de Refondation, et de contribuer à la transformation du Groupe en matière de qualité. Depuis 2016, Muriel Barnéoud occupait la fonction de Directrice de l'Engagement Sociétal du Groupe La Poste. Elle exerce également un mandat d'Administratrice indépendante pour Lacroix et EasyVista depuis 2015 et préside le Comité de mission du groupe Bayard et de Co Consei