Orpea : nouvelle chute, bataille entre créanciers

(Boursier.com) — Orpea abandonne 12,3% à 2,4 euros, encore et toujours plombé par les détails de sa prochaine restructuration financière. Un projet guère au goût d'un groupe de fonds qui s'oppose à l'accord. Selon les informations de 'Bloomberg', le groupe, qui comprend Fortress Investment, Kyma Capital et d'autres fonds spéculatifs, s'oppose à l'importance de la commission de 40 millions d'euros que les investisseurs soutenant l'offre recevront dans le cadre de la restructuration. Leur mécontentement provient également du fait que très peu d'investisseurs ont fait partie du comité de pilotage de l'opération, ce qui a empêché d'autres investisseurs de bénéficier de l'offre de droits et de ses frais, précisent les sources de l'agence.

Le groupe a été informé que pour parvenir à un accord avec la Caisse des Dépôts les créanciers du comité de pilotage devaient être soit français, soit des institutions déjà bien connues des autorités nationales, afin d'être considérés comme une contrepartie acceptable. "Orpea est un atout stratégiquement important pour les Français victimes d'une ingénierie financière excessive", a déclaré Akshay Shah, fondateur et directeur des investissements chez Kyma, qui fait partie des frondeurs. "Nous ne pensons pas que de nouvelles manoeuvres financières soient dans l'intérêt légitime des parties prenantes".

Selon les sources de l'agence, le gouvernement a fait pression pour trouver un plan de sauvetage d'Orpea via la Caisse des Dépôts car il voulait absolument éviter que l'entreprise ne se retrouve entre les mains de fonds spéculatifs étrangers. A l'issue des opérations envisagées dans l'accord de principe, les actionnaires existants, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital de la société, tandis que le Groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2% du capital et les Créanciers Financiers Non Sécurisés environ 49,4% du capital de la Société.

Comme le rappelle 'Bloomberg', de tels litiges sur les 'honoraires' ne sont pas inhabituels parmi les créanciers dans des situations de restructuration, où les fonds spéculatifs se disputent pour maximiser leurs retours sur les transactions dites de "nouveaux fonds" ou l'injection de nouveaux capitaux coûteux. Mais pour Orpea, c'est un nouvel épisode dont l'entreprise se serait bien passée.