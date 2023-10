Orpéa : nouvelle chute après les résultats, et ce n'est pas fini

(Boursier.com) — Dans des volumes étoffés, Orpéa abandonne près de 10% à 1,33 euro au lendemain de son point semestriel, marqué par une perte nette creusée à -371 ME. Par ailleurs, pour l'ensemble de 2023, le management estime désormais, sur la base des travaux réalisés à date, que l'Ebitdar devrait se situer dans le bas de la fourchette de 705 ME - 750 ME, rendue publique en juillet dernier. Orpea évoque une augmentation des coûts n'ayant pas été totalement absorbée par des hausses de prix. La société publiera début novembre ses perspectives actualisées de moyen-terme concomitamment à la publication de son chiffre d'affaires du 3e trimestre.

La firme a par ailleurs rappelé que dans le cadre de sa restructuration financière, les 3 augmentations de capital à venir conduiront à une dilution massive des actionnaires existants : "elles pourraient conduire à une baisse significative du cours de bourse, la valeur de l'action après opérations pouvant être inférieure à 0,02 euro".

Oddo BHF retient 3 choses de cette publication : le fait de constater des TO encore bien inférieurs aux niveaux d'avant Covid (82,7% vs 88-89% en 2019), alors que le fait de consentir des efforts sur les salaires/les effectifs pénalise structurellement les marges et entretient le rebasage complet des marges pour Orpéa ; une fois pris en compte les 3 augmentations de capital, soit +159 millions d'actions nouvelles, la valeur par action avoisinerait 0,02 euro ; les conditions de financement et la fluidité du marché immobilier (CEO : "marché difficile face à un gros pipe de cession") ne devraient pas réellement se retourner en 2024, moyennant quoi l'environnement risque de demeurer adverse. De plus la perspective d'une réforme menace les marges (eg. Cliniques en France). Dans ces conditions, l'analyste préfère rester à l'écart du dossier.