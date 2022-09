Orpea : nouvelle baisse marquée

(Boursier.com) — Orpea recule encore de plus de 3% à 13,4 euros sur la place parisienne alors qu'AlphaValue a dégradé le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance à 'réduire' tout en coupant son objectif de 32,1 à 13 euros. Le broker cite des coûts plus élevés que prévu liés au scandale qui a secoué la France plus tôt cette année. Un avertissement surprise sur les bénéfices au début du mois indique que les risques de réputation persistent, que les effets de l'inflation sont "conséquents" tout comme les coûts exceptionnels supplémentaires liés à 'l'affaire Orpea'. Selon l'analyste, Orpea pourrait devoir réduire son empreinte à l'étranger pour se concentrer sur la remise sur les rails de son activité domestique principale.